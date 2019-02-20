Mi 9 أول هاتف يعمل بمعالج سناب دراغون 855 في العالم (صور)

أعلنت شركة ”شاومي“ عن هاتفها المنتظر Mi 9 والذي يحمل على متنه عددًا من الإمكانيات المتطورة لجانب الكاميرا، بالإضافة إلى الأداء المميز الذي يقدمه معالج كوالكوم الجديد ( Snap Dragon 855)، والذي سيكون هاتف شاومي أول هاتف يأتي على متنه هذا العام.

ويأتي الهاتف بشاشة 6.39 بوصة بدقة FHD وهي من نوع AMOLED، إلى جانب الاعتماد على تصميم ”نوتش“ من نوع ”قطرة الماء“، وقد تم تصنيع هذه الشاشة بأيدي مهندسي ”سامسونغ”، كما يأتي الهاتف بتقنيات مطورة في زجاج الشاشة متعلقة بالقراءة واستخدام الهاتف بسهولة تحت ضوء الشمس، وقد قامت شاومي بتأمينها من الكسر عبر تزويدها بطبقة حماية من زجاج غوريلا غلاس 6.

ويقدم الهاتف أداء مميزًا من خلال معالج كوالكوم سناب دراغون 855 الأحدث، والذي سيجعل تجربة استخدام الموبايل أكثر سهولة وسرعة ومتعة خصوصًا مع المهام الشاقة، حيث إن كوالكوم قد استخدمت تقنية 7 نانومتر التي قللت المساحة التي يشغلها المعالج مع توفير كم أكبر من الطاقة المستهلكة، إلى جانب الدفع بأداء الهواتف إلى أقصى حد.

كما سيقدم الهاتف وضعًا جديدًا لعشاق الألعاب يحمل اسم Game Turbo والذي يرفع من أداء الهاتف بشكل كبير سيتضح مع معالجة رسوميات الألعاب، ليضاهي بذلك ما قدمته شركة هواوي على متن معالجها كيرن 980 من ميزة (CPU Turbo).

كما يحمل الهاتف كاميرات بدقة وإمكانيات متطورة، حيث يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية 48 ميغابيكسل بفتحة f/1.75 والثانية عدسة واسعة 16 ميغابيكسل والثالثة ستكون مخصصة للتكبير 12 ميغابيكسل، أما الكاميرا السيلفي فستكون بدقة وضوح 24 ميغابيكسل بميزة HDR المتطورة، وقد تمكن هاتف Mi 9 حاز على إجمالي نقاط 107 نقطة على تقييم الكاميرات DxOMark، بحيث يتفوق بذلك على هواتف سامسونج جلاكسي نوت 9 وغوغل بيكسل.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 3500 مللي أمبير وميزة الشحن السريع اللاسلكي مع تزويده بقاعدة شحن لاسلكية بقدرة 20W، إلى جانب كابل شحن سلكي بقدرة 27W ما سيعطي قدرة شحن سريع.

وتتيح الشركة هاتفها الجديد بأسعار تبدأ من 515 دولارًا، وذلك سيكون ميزة تنافسية قوية أمام العديد من الهواتف الذكية التي ستحمل مزايا متقاربة، وخصوصًا معالج كوالكوم سناب دراغون 855، ولكن جميعها سيكون بأسعار باهظة تفوق 1000 دولار.