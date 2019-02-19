تسريبات تكشف الأسعار الرسمية لهاتف ”غلاكسي S10 +“ الجديد

نشر المدون التقني المعروف Evan Blass عبر حسابه على ”تويتر“، لقطة مسربة من الأسعار الرسمية لهواتف سامسونغ ”غلاكسي S10+“، والمنتظر إطلاقها الأربعاء.

ووفقًا لما نشره موقع ”فاندرويد التقني“، فإن الإصدار ”غلاكسي S10 +“ سيكون سعره 9 آلاف يوان صيني، أي 1330 دولارًا، بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، و512 جيجابايت كذاكرة داخلية.

وأضاف الموقع: ”بينما الإصدار الذي يحمل 1 تيرابايت كذاكرة داخلية و12 جيجابايت كذاكرة عشوائية، فسيكون سعره 10 آلاف يوان صيني، أي ما يعادل 1500 دولار تقريبًا“.

وستتوفر هواتف ”غلاكسي S10 +“ بألوان الأسود التقليدي والأبيض والأخضر اللامع والأزرق، إلى جانب الأسود المُصنع من السيراميك، وقد تتوفر خامة السيراميك أيضًا باللون الأبيض، بحسب تسريبات سابقة خرجت للنور طوال الفترة الماضية.

ويثبت هذا التسريب أن نظام التسعير الخاص بهواتف سامسونغ غلاكسي سيختلف هذا العام عن المعتاد على مدار السنوات الماضية، حيث إنه كانت هواتف ”غلاكسي s“ دائمًا أرخص من سلسلة نوت، ولكن ارتفاع الأسعار لتتجاوز الألف دولار أصبح الآن معتاد عليه في سوق الهواتف، منذ 2017 عندما صدمت أبل العالم بهاتفها ”آيفون x“، والذي كان أول هاتف يصل إلى أيدي المستخدمين بسعر 999 دولارًا وأعلى من ذلك.