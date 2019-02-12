هاتف ”شاومي“ الجديد بشاشة دون حواف نهائيًا (صور)

تقدمت شركة الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi للحصول على براءة اختراع من المنظمة العالمية للبراءات الفكرية (الويبو)، لشاشة هاتفها الجديد.

وتُظهر براءة الاختراع شاشة هاتف كاملة من جميع الجوانب الأربعة، وتم إيداع البراءة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي ونشرها في قاعدة بيانات المنظمة في بداية شهر شباط/فبرايرالجاري.

وتنحني شاشة الهاتف على الجانب الأيمن والأيسر، كما هو الحال في سامسونغ غالاكسي S9 وكذلك على الجانب العلوي والسفلي بشكل لم يسبق له مثيل من قبل على أي هاتف، وتشغل الشاشة نحو نصف سماكة الهاتف.

ولا توجد أزرار مرئية على الهاتف، وفي الجزء السفلي يمكن رؤية منفذ USB من النوع C فقط، أما في الجزء الخلفي من تصميم الهاتف، يمكن رؤية مساحة لكاميرا مزدوجة وفلاش.

وسيعمل تصميم براءة الاختراع على إزالة الحواف بالكامل، ما يمنح شاشة عرض كاملة على الهاتف.

ولا تظهر الصورة مكانًا لثقب الكاميرا الأمامية، وحتى الآن من غير الواضح كيف سيحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي أمامية.

وكانت قد قدمت ”شاومي“ شاشة منحنية على الجانبين مثل سلسلة سامسونغ غالاكسي S، كما أنها قدمت تصميم منزلق (كما يظهر في هاتف شاومي Mi Mix 3 وشاشة مثقوبة لتقليل الحواف.

ولدى ”شاومي“ هاتف ذكي قابل للطي في طور التطوير، ولكن شاشة العرض المنحنية على جميع الجوانب الأربعة ستكون بالتأكيد تجربة جديدة.