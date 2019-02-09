آبل تصدر تحديثًا لنظام “iOS” يعالج الخلل في “فيس تايم”

أصدرت شركة آبل تحديثًا لنظامي التشغيل “iOS” و”macOS” ، يعمل على إصلاح مشكلة تتعلق بالخصوصية في تطبيق “فيس تايم”.

والإصدار الجديد لنظام التشغيل هو “iOS 12.1.4″، ومتوفر الآن على أجهزة آيفون من الطراز “5s” وما بعده، “iPad Air” وما بعده، بالإضافة إلى الجيل السادس من جهاز “آي بود تاتش “iPod Touch”.

ويجب على جميع مستخدمي أجهزة نظام التشغيل “iOS” تثبيت التحديث الأمني على هواتفهم، نظرًا لأنه يعمل على إصلاح مشكلة كبيرة بالخصوصية في تطبيق “فيس تايم“.

كما طرحت آبل أيضًا التحديث “MacOS 10.14.3″، نظرًا لأن الخلل الفني كان موجودًا أيضًا على فيس تايم الذي يعمل بنظام التشغيل “MacOS Mojave”، حيث تتيح خاصية أبل “Continuity” للمستخدمين إمكانية استخدام “فيس تايم” ومكالمات آيفون الصوتية العادية على أجهزة ماك Mac أيضًا.

ويسمح الخلل الفني في “فيس تايم” للمستخدمين بالتنصت أو الاستماع إلى الطرف الآخر حتى بدون الرد على الاتصال.