الكشف عن تطبيقات خاصة بـ”السفر” تنتهك خصوصية مستخدميها

كشف تقرير تقني جديد عن وجود مجموعة من تطبيقات الهواتف الذكية المتعلقة بالسياحة والسفر، تنتهك خصوصية مستخدميها.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “تيك كرانش” التقني، إلى أن تلك التطبيقات تقوم بتسجيل كل ما يجري على شاشة هواتف “آيفون” دون معرفة أو موافقة المستخدمين.

وأوضح التقرير أن عددًا من التطبيقات تستخدم أنظمة تحليل وتتبع تجربة المستخدمين داخلها، كما ترصد مختلف الحركات والعمليات التي يجريها المستخدمون على شاشة هواتفهم، مثل منصة “Glassbox” التي تقوم بمتابعة ما يقوم به المستخدم على هاتفه، ويقوم بتسجيل مقاطع مصورة لها فيما يعرف بـ”Session Replay” إلى جانب التقاط لقطة ثابتة للشاشة.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من التطبيقات المذكورة مثل Air Canada يقوم بالتقاط كل ما يقوم به المستخدمون داخل صفحات تتضمن حقول بيانات شخصية حساسة مثل كلمات المرور وأرقام جوازات السفر وأرقام بطاقات الائتمان، وفي بعض الأحيان يتم تسجيل تلك الصفحات بشكل مصور دون تحميل كافٍ لما بها من بيانات شخصية سرية.

وتتضمن التطبيقات التي تقوم بتلك الأفعال الضارة بخصوصية المستخدمين تطبيقات مثل Abercrombie & Fitch وExpedia وHotels.com وSingapore Airlines.