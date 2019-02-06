سامسونغ تضيف لـ S Pen كاميرا ونظام تكبير

ربما يصبح قلم سامسونغ S Pen أقوى كثيرًا في المستقبل، فقد يتضمن كاميرا وزومًا بصريًا، وذلك استنادًا إلى حصول سامسونغ على براءة اختراع حديثة.

حيث منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة (USPTO) براءة اختراع لشركة سامسونغ، التي يمكن أن تضمن أن يعمل قلم S Pen أيضًا ككاميرا مزودة بنظام تكبير بصري متفوق.

ويوضح تصميم براءة الاختراع كيف يمكن لشركة سامسونغ إضافة كاميرا ومستشعر للصور داخل قلم S Pen، والذي يقوم بعد ذلك بتحويل إشارة الصورة إلى إشارة كهربية. وسيؤكد قلم S Pen أن الكاميرا التقطت الصورة.

ووفقًا لبراءة الاختراع، يمكن أيضًا التحكم في الزوم البصري من الجهاز الإلكتروني الخارجي، حيث تتحدث براءة الاختراع حول كيفية امتلاك القلم الكهربائي، “نظام بصري لإجراء زوم بصري ويحتوي على كاميرا واحدة على الأقل”.

وهناك تكهنات بأن سامسونغ قد تضيف أكثر من كاميرا في قلم S Pen القادم، حيث تشير البراءة إلى مجموعة من الكاميرات في النظام.

وسيكون هناك أيضًا مفتاح تحكم يتيح للمستخدمين تغيير الزوم البصري، وهناك أيضًا بطارية يتم تركيبها في القلم.

وساعدت هواتف سامسونغ غلاكسي نوت و S Pen في تميز هذه السلسلة في سوق الهواتف المتميزة، ويمكن لقلم S Pen الأكثر قوة أن يجعل الهاتف فريدًا من نوعه.