شاهد كيف ستضع هواوي 4 كاميرات خلفية في P30 Pro (صورة)

أكد تسريب جديد نشره موقع SlashLeaks قدوم هاتف هواوي الجديد P30 Pro بأربع عدسات للكاميرا الخلفية، بحيث يكون تصميم ترتيبها على ظهر الهاتف مختلف، بحيث لن تكون متجاورة.

ووفقًا لما نقله موقع إنديان إكسبريس، فإن الهاتف الجديد سيحمل ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا كما كان في هاتف P20 Pro، إلى جانب عدسة رابعة تجاور الثلاثة، ستكون محاطة بمستشعرين أعلاها وأسفلها.

ومن المرجح أن تكون تلك العدسة الإضافية مخصصة لمتابعة ما يُسمى بتوقيت الطيران Time of Flight، والتي تعتبر هي أساس تطبيقات تقنية الواقع المعزز AR.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم WaterDrop للنوتش في شاشته، إلى جانب أن الكاميرا السيلفي ستكون 38 ميغابكسل بمستشعر Sony IMX607.

وأشار التسريب أيضًا إلى أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج كيرن 980، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت.