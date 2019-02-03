مشكلة صادمة بانتظار بعض مستخدمي أجهزة آيفون

كشف تقرير إخباري أن نظام التشغيل (iOS 13) الجديد لن يعمل على الإصدارات الأقدم من آيفون 7.

وبحسب تقرير موقع “The Verifier”، فإن “نظام التشغيل الجديد من أبل لن يكون متاحًا على الهواتف الأقدم من آيفون 7 مثل: iPhone 5s و iPhone SE وiPhone 6 وiPhone 6 Plus و iPhone 6s و iPhone 6s Plus”.

وعندما أطلقت شركة “أبل” نظام التشغيل iOS 12 في أيلول/سبتمبر 2018، ظلت جميع أجهزة آيفون القادرة على تشغيل iOS 11 متوافقة مع iOS 12، ولذلك إذا كانت الشركة تخطط لإجراء تغيير جذري في نظام التشغيل iOS بحيث يأتي بميزات تتطلب مواصفات أحدث من المعالج A9 ، الذي يعمل به آيفون6s ، فمن المنطقي ألا يعمل نظام التشغيل الجديد iOS 13 على أجهزة أبل القديمة.

وتعمل أجهزة آيفون 6s و6s Plus بمعالج أبل A9، بينما يعمل آيفون 6، و6 Plus بمعالج أبل A8، ويتم تشغيل آيفون 5s بنسخة أدنى من المعالج هي A7 .

ومع نظام التشغيل iOS 13، يبدو أن أبل تخطط للمضي قدمًا فقط مع أجهزة آيفون الحديثة، ولن تتخلى الشركة فقط عن أجهزة آيفون القديمة، ولكنها قد تجعل بعض ميزات نظام التشغيل الجديد قاصرة على الأجهزة المتطورة أيضًا.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أنّ أبل قد تضيف النمط المظلم على مستوى نظام iOS 13 ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستقرر إتاحة هذا النمط لجميع أجهزة آيفون التي ستعمل بنظام iOS 13، أو أنها ستجعله متاحًا للأجهزة التي لديها شاشة أوليد فقط.