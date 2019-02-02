هواوي تطلق هاتف 5G القابل للطي بهذه المواصفات (فيديو)

أكدت شركة “هواوي” مؤخرًا أنها تقوم بتطوير هاتف ذكي قابل للطي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيتم إطلاقه في مؤتمر الموبايل العالمي MWC 2019 في برشلونة، ونشرت الشركة دعوة صحفية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تتضمن هذا الأمر.

وسيقام هذا الحدث في 24 فبراير في تمام الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في برشلونة، قبل يوم واحد من بدء مؤتمرMWC 2019.

ومن غير المعروف حتى الآن الأسواق التي ستطرح فيها الشركة هاتفها القابل للطي.

ووفقًا لتقارير سابقة، سيحتوي هاتف هواوي 5 G الذكي القابل للطي على شاشة قابلة للطي 7.2 بوصة وسيعمل بمعالج HiSilicon Kirin 980 الخاص بالشركة والمزود بمودم Balong 5000 لدعم شبكات الجيل الخامس.

وذكرت تقارير إن هواوي ستقوم بتصنيع ما بين 24و 30 ألف وحدة من هاتفها الذكي 5G القابل للطي لاختبار الاستجابة الأولية للسوق، وستزيد الإنتاج مع زيادة الطلب عليه.

ومن المتوقع أيضاً أن تطلق سامسونج هاتفها الذكي القابل للطي في حدثها القادم 20 فبراير الجاري وستطلق الشركة سلسلة هواتفها الذكية جلاكسي S10 في هذا الحدث أيضًا.

وصرحت هواوي مؤخرًا أنها قد تصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم بحلول نهاية هذا العام، وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك حتى دون القدرة على بيع منتجاتها في السوق الأمريكية.