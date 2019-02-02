“أبل” تعتذر عن ثغرة “فيس تايم” وتؤجل الحل

اعترفت شركة “أبل” بوجود ثغرة في خدمتها لمكالمات الفيديو “FaceTime” واعتذرت بشكل رسمي لمستخدميها، حيث إنّ الثغرة تسمح لأيّ شخص أن يتنصت على ما تقوله ويشاهدك من خلال ميكروفون وكاميرا هاتفك، دون أن تحتاج إلى الرد على المكالمة الجماعية عبر الخدمة.

وأشارت “أبل”، إلى أن التحديث الذي سيحل المشكلة يجري العمل عليه حاليًا بشكل جاد، وكان من المرجح وصوله لهواتف المستخدمين هذا الأسبوع، ولكن الشركة أكدت في بيانها أنها “تحاول إنهاء عملية فحص الثغرة لإطلاق التحديث في أقرب وقت ممكن”، ومن المرجح أن يكون وصول التحديث بحلول الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما نشره موقع “ماك رامورز” التقني، فإن ميزة المكالمات الجماعية “FaceTime Group” لن تكون متاحة بعد الآن على إصدار “iOS 12.1.3” والذي وقعت عليه المشكلة، وبالتالي فإنه كي تستمتع بالميزة عليك التحديث إلى الإصدار القادم من نظام التشغيل 12.1.4.

ولحين إطلاق التحديث الجديد من جانب “أبل”، ينصح الخبراء بأن يقوم المستخدم بوقف تطبيق “FaceTime” على أجهزته، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات والدخول إلى صفحة التطبيق ومن ثم يقوم بغلق المفتاح المجاور لاسم الخدمة.