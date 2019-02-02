تسريب يكشف عن هاتف “غلاكسي S10+” قبل إطلاقه

يبدو أن الهاتف الرائد القادم من سامسونغ قد تم الكشف عنه في عرض صحفي، وتم تسريبه لاحقًا.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف في 20 فبراير رسميًا في سان فرانسيسكو.

ويتوق محبو الأدوات الذكية لرؤية كيف ستستمر الشركة الكورية الجنوبية في المنافسة ضد شركة آبل.

وعرض التسريب الأخير عددًا من الميزات التي قد تم التنبؤ بها منذ فترة طويلة بالنسبة لجهاز “Galaxy S10 و S10 +”، بما في ذلك شاشة عرض مثقوبة وكاميرا أساسية ثلاثية العدسات.

الموقع الذي أعلن عن الصورة، وهو “91Mobile” لن يوضح من أين أتى بها، ولكن يدعي أنها من “مصدر موثوق به”.

واقترحت الشائعات السابقة أن الهاتف الجديد سيحتوي على شاشة “AMOLED ” بقياس 6.4 بوصة مع عدم وجود أي انحناءات حول الحواف.

وتوجد العدسة المزدوجة للكاميرا الأمامية في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف معالج سناب دراجون 855، أو معالج ايزينوس 9820 الخاص بشركة سامسونغ.

ويعتقد البعض أن ذاكرة الهاتف ستصل إلى 1 تيرابايت من التخزين.

ومع الأخبار الأخيرة حول فشل آبل في إصدار هواتف بهذه السعة التخزينية، يبقى أن نرى كيف ستقوم سامسونغ بتحصيل ثمن هذه التقنية، وذلك سننتظر حتى 20 فبراير لمعرفة المبلغ الذي سيصدر به الهاتف.