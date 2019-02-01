“أبل” تطرح نظام تصوير فريدًا في أجهزة آيفون وآيباد العام المقبل

كشف تقرير جديد نشره موقع بلومبيرغ الإخباري، عن خطة شركة “أبل” لتطوير نظام التصوير في الكاميرات الخاصة بهواتف آيفون وآيباد للعام المقبل، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتقنيات الواقع المعزز Augmented Reality وذلك بحلول 2020.

ووفقًا لما نقله موقع BGR عن تقرير بلومبيرغ، فإن الشركة ستزود هواتفها القادمة وأجهزة آيباد بنظام تصوير يعتمد على الليزر، بحيث يتمكن من التقاط أبعاد العناصر المتواجدة أمام عدسة الكاميرا بدقة عالية، وبالتالي يسهل عليه تكوين مجسمات ثلاثية الأبعاد لتلك العناصر أمامك على شاشة الهاتف، كما أن ذلك سيسهل على المستخدم الاستمتاع بالتطبيقات التي تتيح مزايا الواقع المعزز AR بحيث يمكن له أن يضع عناصر افتراضية على جدران الغرفة أمامه على شاشة هاتفه التي تلتقطها عدسة الكاميرا.

بينما أشار التقرير أيضًا، إلى أن أبل ستزود أحد هواتفها التي ستصل الأسواق العام الحالي بثلاث عدسات على الجانب الخلفي من الهاتف، والذي من المرجح أن يكون الإصدار المطور من هاتف آيفون XS Max، بحيث تقدم العدسات للمستخدم مستوى أفضل من تكبير اللقطة Zoom، بالإضافة إلى مجال أوسع للرؤية.

إلى جانب ذلك، أكد التقرير أن هواتف آيفون لهذا العام، ستحمل الجيل الجديد من تقنية عمق الميدان TrueDepth وبالتالي ستصبح تقنية التقاط بصمة الوجه FaceID أكثر دقة وسرعة.

ومن المتوقع أن يقل معدل إمكانية التحايل على مستشعر بصمة الوجه في الهواتف الجديدة، لتصبح أكثر تأمينًا لخصوصية المستخدم على هاتفه.