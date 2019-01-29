حيلة صغيرة تسمح لمستخدمي “واتس آب” قراءة الرسائل المحذوفة

بعد عودة إمكانية حذف الرسائل المرسلة على تطبيق “واتس آب” في العام 2017، والتي تسمح للمرسل مسح ما أرسله خلال 7 دقائق، إلا أن هناك حيلة بسيطة تسمح لك باستعادة ما تم مسحه في ثوانٍ.

هذه الحيلة تمكن كلا الطرفين – المرسل والمرسل إليه – من استعادة الكلمات المحذوفة، حتى لو اختفت من الشاشة نهائيًا.

ويعني هذا أن ما قلته وتراجعت عنه سيعود مرة أخرى ولا يمكن مسحه للأبد، فقط قم بمسح التطبيق من هاتفك سواء آيفون أو أندرويد، ثم قم إعادة تحميله مرة أخرى، وادخل إلى حسابك على التطبيق واستعد نسختك الاحتياطية من محادثاتك.

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ففي نوفمبر 2017 مباشرة بعد إطلاق التطبيق لاحظ إسباني صاحب مدونة على الإنترنت ثغرة تمكنه من استعادة الرسائل.

وبمجرد وصول إشعار بوصول رسالة إلى جهاز أندرويد يتم تسجيلها في سجل الإشعارات حتى لو تم إلغاؤها من قبل المرسل، فيبقي آخر 100 حرف تم إرسالها موجودة.

وحتى لو لم يستطع المستخدم استعادة الرسائل فيمكنه قراءتها في سجل الإشعارات بطريقتين:

إما عن طريق إنشاء اختصار على شاشة الهاتف الخارجية لإشعارات “واتس آب” وهي متاحة في أندرويد جيف.

أو يمكن للمستخدم تحميل تطبيق سجل الإشعارات من البلاي ستور والذي يسمح بعرض سجل لكل إشعاراتك.