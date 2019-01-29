“أبل” تصدر تحديثًا لإصلاح خلل يتعلق بخاصية اتصالات الفيديو‎

أصدرت شركة “أبل” تحديثًا برمجيًا لإصلاح خلل يجعل مستخدمي هواتف “آيفون” يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالاً بالفيديو.

ويسمح الخلل لمستخدم هاتف آيفون الذي يجري اتصالاً باستخدام تطبيق “فيس تايم” لاتصالات الفيديو التابع لـ”أبل”، أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة. ويبدو أن الخلل يرتبط بخاصية اتصال الفيديو الجماعي.

وذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الخلل يتيح في بعض الحالات بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.

وقال متحدث باسم “أبل” أمس الاثنين:”نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع”.

ووفقًا لصفحة حالة النظام الخاصة بـ “أبل”، فإن خاصية اتصالات الفيديو الجماعية عبر تطبيق “فيس تايم” توقفت بشكل مؤقت بسبب مشكلة مستمرة.

ولم يتسن الاتصال بالشركة، التي تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، للتعليق على ما إذا كان الخلل يؤثر على هذه الخاصية.