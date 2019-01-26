شركة “أبل” تطور سماعة أذن جديدة “كليًا”

كشف تقرير نشره موقع “بيزنس انسايدر”، عن خطة جديدة تعمل من خلالها شركة أبل على تطوير السماعات اللاسلكية، التي يتم ارتداؤها فوق الأذن وليس بداخلها، وذلك بعد سماعتها “AirPods”، التي أطلقتها عام 2017.

وأوضح التقرير، أن المحلل المالي الشهير “مينج تشي كيو”، أشار إلى أن السماعات الجديدة ستكون بنفس جودة الصوت التي تقدمها “آير بود”، ولكنها ستكون أكثر رفاهية من حيث خامتها، وستكون مختلفة عن سماعات شركة Beats المملوكة لأبل.

في حين نشر موقع “بلومبيرغ” الأمريكي، تقريرًا يشير إلى أن الشركة كان من المفترض أن تطلق سماعاتها الجديدة بنهاية 2018، إلا أن العديد من عمليات التطوير والتحديثات الجديدة اضطرت الشركة إلى تأجيل موعد طرح منتجها الصوتي الجديد إلى عام 2019.

ومن المتوقع أن تحمل السماعات الجديدة، جيلًا جديدًا من سماعات W1، بحيث تتلاءم للعمل مع جميع أجهزة “أبل” المحمولة والحاسوبية، ولكن مازال التصميم وخامات تصنيعها مجهولة حتى الآن، ولم تخرج تسريبات تعطي ملامح أولية نتوقع أن نرى بها سماعات أبل الفريدة المنتظرة.