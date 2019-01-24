شركة “آبل” تستعد لإطلاق النسخة الثانية من سماعات “AirPod”

تستعد شركة آبل إلى إطلاق سماعات AirPods 2 خلال النصف الأول من العام 2019.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من “AirPod” اللاسلكية، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من السماعات.

وستتميز AirPods 2 بخواص مُطورة مسؤولة عن مراقبة صحة المستخدم.

وتتوقع الشركة استجابات حماسية للسماعات الجديدة، خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة في السوق، حيث تسعى العديد من الشركات لإطلاق سماعات رأس لاسلكية.

وكشفت شركة آبل أنها ستبيع جهاز الشحن اللاسلكي للسماعات كملحق إضافي لمالكي سماعات “AirPod” الحاليين، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم تكشف الشركة أي تفاصيل حول ميزات “التصميم الجديد كليًا” لسماعات “AirPod” التي سيتم إطلاقها في عام 2020، ولكن تداولت بعض الشائعات ميزات مثل مقاومة العرق، وعزل الضوضاء والمساعدة الصوتية “سيري”.