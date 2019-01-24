غالاكسي S10 سيصل بمحفظة للعملات المشفرة‎

كشف تسريب جديد نشره المدون التقني Ben Geskin الشهير عن ميزة جديدة سيحملها هاتف سامسونغ المنتظر غالاكسي S10، وهي محفظة إلكترونية للعملات المشفرة تحمل اسم Samsung Blockchain KeyStore، ومن الواضح أنها تدعم حاليًا عملة الإيثيريوم، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وأشار التسريب إلى أن الميزة الجديدة ستضع سامسونغ بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعتمد في تصميم وتصنيع هواتفها على فكرة العملات المشفرة مثل Sirin Labs وHTC وSikur، حيث إن سامسونغ كانت من أوائل الشركات الكبرى المهتمة بالدخول إلى سوق العملات الرقمية.

وتضمنت الصور المسربة تصميم الهاتف بالكامل من واجهته، حيث تظهر عدسة الكاميرا الموجودة داخل الشاشة نفسها دون أي “نوتش” أو حواف حول الشاشة، وبالتالي سيكون الهاتف الجديد أول هاتف من عائلة سامسونغ غالاكسي S الذي يأتي بهذا التصميم المبتكر.

ومن المنتظر أن يخرج الهاتف الجديد للنور في حفل تقيمه الشركة يوم 20 فبراير المقبل، أي قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019 السنوي.