شاومي تكشف عن هاتفها الأول القابل للطي (فيديو)

نشر مدير شركة “شاومي” التنفيذي، لين بين، عبر حسابه الرسمي على شبكة “ويبو” الاجتماعية، مقطع فيديو توضيحيًا، يستعرض فيه جهازًا تجريبيًا جديدًا قابلًا للطي، بحيث يمكن تحويله من تابلت إلى موبايل بسهولة عبر طي جزأين من شاشته العملاقة.

وأوضح الفيديو، الذي عرضه موقع انجادجيت التقني، الجهاز الجديد وهو في يد مدير شاومي ويعرض عليه فيديو مصورًا، بحيث يمكن التفاعل معه بكل سهولة على الشاشة الكبيرة، والتي عند طيها يقوم الفيديو بتصغير نفسه تلقائيًا ليتناسب مع حجم الشاشة الصغير، إلى جانب أنه يضبط استدارته “Orientation” على الشاشة كي يكون منضبطًا في الوضعية التي تحمل بها الجهاز بين يديك.

ومن الملاحظ أن الشركة قد أضافت زر غلق الجهاز والشاشة على الجانب الأيسر منه في وضعية التابلت، بينما عند طيه يصبح الزر في أعلى الجهاز ليسهل الوصول إليه بيدك.

وأشار مدير شاومي في منشوره إلى أن الجهاز الجديد يعتمد على نظام طي مكون من 4 مفصلات سلسة وشاشة عالية الدقة قابلة للطي، والشركة ما زالت تفكر في طرح اسم معين على الجهاز وتختار بين “Mi Dual Flex” و”Mi Mix Flex”، كما فتحت الباب أمام الجمهور لتقديم اقتراحاتهم.

يذكر أن شركة “سامسونغ” من المنتظر أن تطلق هاتفها الأول القابل للطي قبيل مؤتمر برشلونة للموبايل “MWC 2019″، والذي يعمل بشاشة تحمل تصميمًا اسمه “Infinity Flex”.