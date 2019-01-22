هل ستخيّب بطارية هاتف غالاكسي القابل للطي آمال المستخدمين؟

كشف تسريب جديد نشره موقع “GalaxyClub” أن هاتف سامسونغ المقبل القابل للطي”Galaxy X”، بحسب التسمية المتوقعة له، سيأتي ببطاريتين سعة كل منهما 2190 مللي أمبير، بحيث تكون السعة الإجمالية المتاحة 4380 مللي أمبير، وهذا قد يكون قليلًا مقارنة بالسعة التي اقترحتها التقارير السابقة، وهي 6200 مللي أمبير.

وفقًا لما نقله موقع “سام موبايل” التقني، فإن الهاتف الأول من سامسونغ القابل للطي سيحمل بطاريتين وليس بطارية واحدة كي يمكن للمستخدم طيه، فلا تحتل البطارية مساحة كبيرة من تصميم الهاتف الداخلي.

كما تضمن التقرير تسريبات أخرى حول الهاتف الجديد من عائلة سامسونغ “Galaxy A”، والذي سيحمل رقم A50، بأن بطاريته ستكون بسعة 4000 مللي أمبير، بينما ستكون بطارية A70 بسعة 4400 مللي أمبير.

ومن المنتظر أن يخرج هاتف “Galaxy X” القابل للطي للنور جنبًا إلى جنب مع هواتف عائلة جلاكسي S10 الجديدة خلال حفل تقيمه الشركة 20 فبراير/شباط المقبل، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر برشلونة للموبايل “MWC 2019”.