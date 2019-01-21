الكشف عن بعض مزايا هاتف غوغل الجديد “Pixel 4”

كشف موقع “91Mobiles”، عن براءة اختراع جديدة، مقدمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تظهر أن هاتف غوغل القادم ” Pixel 4″ سيأتي بشاشة كاملة تتخلى تمامًا عن “النوتش”، فليس هناك أي علامة على وجود “ثقب” في الشاشة.

وسيكون تصميم الهاتف الجديد متطابقًا تقريبًا مع سابقه “بيكسل3” حيث لا تزال هناك كاميرا واحدة فقط في الخلف، ما يشير إلى أن غوغل ملتزمة بوجود جهاز استشعار واحد جيد بقدر الإمكان، ويبدو أن أزرار التشغيل والصوت لن تتغير أيضًا.

ومع ذلك، هناك شيء واحد ربما يزعج الناس وهو أن الهاتف الجديد “بيكسل 4” سيحتفظ بماسح بصمة الإصبع الخلفي، ما يشير إلى أنه لن يكون في الشاشة.

ونظرًا لتوفير العديد من هواتف 2019 تقنية ماسح بصمة الإصبع في الشاشة، فقد يبدو بيكسل 4 طرازًا قديمًا، عندما يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وعادةً ما تعلن غوغل عن هواتفها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وبالنظر إلى شكوى البعض من عدم تميز بيكسل 3 كثيرًا في عام 2018 عن منافسيه، فإن احتمال تجاهل بيكسل4 اتجاهات التصميم الجديدة في هواتف عام 2019 سيكون مصدرًا للقلق، ولكن غوغل أظهرت في هواتف بيكسل اهتمامها بتحديث برامج التشغيل أكثر من التصميم، حتى إن الكاميرا نفسها مدعومة إلى حد كبير بالذكاء الاصطناعي بدلًا من حيل التصميم التي تجذب الانتباه، مثل فتحة العدسة المتغيرة في هاتف سامسونغ S9.