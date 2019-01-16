تعرف على سعر أول هاتف 5G من سامسونغ

كشف تقرير جديد نشره مصدر كوري، عن أن إصدار هاتف سامسونغ الجديد غلاكسي S10 العامل بشبكات الجيل الخامس للمحمول، سيتجاوز سعره 1000 دولار، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة تضمين التقنية داخل الهاتف.

ووفقًا لما نشره موقع فاندرويد التقني، فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم S10 X ولن يصل الأسواق إلا بحلول النصف الثاني من العام الجاري، وسيصل سعره إلى 1500 دولار، ولن يكون هذا السعر الباهظ هو ثمن تشغيل الـ5G فقط، وإنما سيحمل الهاتف -أيضًا- عددًا من المزايا المتطورة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بأربع كاميرات خلفية وبطارية عملاقة 5000 مللي أمبير وشاشة عملاقة 6.7 بوصة بدقة وضوح AMOLED، إلى جانب ذاكرة عشوائية ضخمة 10 غيغابايت، وترجع السعة الكبيرة للبطارية إلى أن شبكات الجيل الخامس تستهلك كمًّا كبيرًا من عمرها.

ومن المنتظر أن تصل عائلة هواتف سامسونغ غلاكسي S10 بحلول الـ 20 من شباط/فبراير المقبل، والذي سيتزامن مع العيد العاشر لميلاد عائلة هواتف غلاكسي S الرائدة.

وانتشر العديد من التقارير خلال الفترة الماضية حول هواتف غلاكسي S10 المقبلة بأنها ستحمل تصميمًا جديدًا Infinity O والذي يتخلص تمامًا من الحواف المختلفة وكذلك “النوتش”، إذ إن سامسونغ ستضع الكاميرا الأمامية داخل الشاشة ذاتها، إلى جانب مختلف المستشعرات المعتادة مثل: مستشعر الكاميرا والإضاءة المحيطة Ambient Sensor وكذلك مستشعر التقارب Proximity sensor.