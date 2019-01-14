هاتف “آيفون 11” سيكون الأسرع في نقل البيانات

ذكرت سلسلة من الشائعات مؤخرًا حول هاتف “آيفون 11″، أنّ شركة “أبل” ستطلق 3 أجهزة جديدة هذا العام، بما في ذلك خليفة iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 11 Max بثلاث كاميرات خلفية.

وتقول تقارير مختلفة أيضًا إنّ هواتف آيفون القادمة ستقدم دعمًا لاسلكيًا أسرع من أيّ طرازات سابقة، بما في ذلك تقنية الاتصال Wi-Fi 6 وربما تدعم الجيل الخامس 5G.

وقال بلين كورتيس، المحلل في باركليز، إنّ أجهزة آيفون الجديدة ستدعم اتصال Wi-Fi 6.

وستوفر تقنية Wi-Fi 6، التي من المتوقع أن تكتمل هذه السنة، للمستخدمين سرعات أعلى وقدرة محسنة بالإضافة إلى أداء أفضل في الأماكن المزدحمة مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.

كما سيكون المعيار اللاسلكي الجديد أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك البطارية، مقارنة بإصدارات آيفون السابقة.

والمشكلة مع الأجهزة التي تدعم سرعة Wi-Fi 6، أنه قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت حتى يمكنك الاستفادة منها، لأنك ستحتاج إلى أجهزة متوافقة لإنشاء شبكات لاسلكية جاهزة لـ 6 Wi-Fi.

وفي إطار الحديث عن الدعم المبكر للتقنيات اللاسلكية الحديثة، فمن غير المتوقع على نطاق واسع أن تقوم شركة آبل بإطلاق هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس5G هذا العام، فقد كانت شركة أبل بطيئة في تقديم دعم الجيلين الثالث والرابع لجهاز آيفون، والمنطق يقول إن الشركة ستفعل الشيء نفسه مع الجيل الخامس.

ولكن وكالة “رويترز” تقول إنّ شركة أبل بحثت عن منافسين لشركة كوالكوم، بما في ذلك سامسونج وميديا تك لتوفير أجهزة مودم الجيل الخامس لهاتف آيفون 2019.