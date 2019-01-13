بعد عامين من الانتظار.. منصة أبل للشحن اللاسلكي تدخل مرحلة الإنتاج

دخلت منصة الشحن اللاسلكية الخاص بشركة “أبل”، مرحلة الإنتاج الموسع تجهيزًا لطرحها بالأسواق، وفقًا لما نشره موقع ChargeLAB التقني.

وبحسب الموقع، فإن مصدرًا موثوقًا بشركة LuxShare Precision، أكد على أن الشركة بالفعل بدأت تصنيع وإنتاج منصة الشحن اللاسلكية الجديدة، وذلك بعد طول انتظار لوصولها للأسواق على مدار عامين من التأخير، حيث كشفت عنها الشركة بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون x و8 و8 بلس التي تزودنا بميزة الشحن اللاسلكي، وكانت أول هواتف “أبل” التي تحمل هذه الميزة.

وأرجعت تقارير عديدة العام الماضي أسباب التأخير، إلى مشاكل تقنية متنوعة تواجه الشركة في اختباراتها لمنصتها، حيث إن فكرة الشحن المتعدد لثلاث أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، وهي هواتف آيفون وساعة أبل ووتش وسماعاتها اللاسلكية، قد تسبب ارتفاع حرارة المنصة بشكل مبالغ فيه.

وترددت تقارير بنهاية 2018، تؤكد على أن الشركة تجهز لإطلاق جيل جديد من سماعاتها اللاسلكية التي تدعم ميزة الشحن السريع، لكن من المتوقع أن يتأخر ذلك لحين طرح المنصة اللاسلكية أولًا.

وتعتبر “أبل” من أكثر الشركات رهانًا على التقنيات اللاسلكية، فهي تشجع على فكرة السماعات اللاسلكية وسوق تلك السماعات ازدهر بعد إطلاق AirPods في 2016، كما أنها رغم تأخر دخولها سوق الشحن اللاسلكي، إلا أنها تعتبر من الشركات التي ساهمت ببراءات اختراع وتقنيات متطورة عديدة أفادت في توسيع انتشار هذا المجال.