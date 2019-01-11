شاهد تصميم هواتف غالاكسي S10 الجديدة قبل إطلاقها (صور)‎

شهدت الأيام الماضية خروج مجموعة من التسريبات حول هواتف سامسونغ الرائدة المنتظرة التي تنتمي لعائلة غالاكسي S10، حيث من المتوقع أن تصل تلك الهواتف نهاية فبراير المقبل بثلاثة أنماط مختلفة تتفاوت من حيث الإمكانيات وحجم الشاشة.

ووفقًا لموقع سام موبايل التقني، فإن الهواتف الجديدة من المتوقع تسميتها بين S10 E وS10 وS10 بلس، ومن المرجح أن يكون الأول، وهو الإصدار الأقل سعرًا بين هواتف العائلة الجديدة، هو وسيلة الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ لتمكن المستخدمين من الاستمتاع بتقنياتها الجديدة على متن العائلة المنتظرة، والتي تؤرخ للعيد ميلاد العاشر لهواتف غالاكسي S.

وبحسب التسريبات فإن هاتف S10 E سيحمل كاميرتين خلفيتين إلى جانب كاميرا سيلفي واحدة وكذلك سيتخلى الهاتف عن ميزة البصمة داخل الشاشة، مع العلم أن الهاتف سيحتفظ بتصميم Infinity O والذي يتضمن عدم وجود أي حواف علوية وسفلية.

وبذلك لن يكون هناك خيار آخر أمام سامسونج إلا أن يتم وضع مستشعر البصمة على أحد جانبي الهاتف أو على جانبه الخلفي.

وكشف تسريب آخر، نشر على شبكة “ويبو” الصينية ويتناول شاشات تلك الهواتف، لكنه لم يوضح العديد من التفاصيل حول تصميم الهاتف، إلا أنه كان واضحًا وجود شاشة كبيرة تحتل مقدمة الهاتف.