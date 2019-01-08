بالصور.. تعرّف على أحدث تسريبات آيفون 11 القادم

كشفت تسريبات جديدة العديد من التفاصيل حول هاتف آيفون القادم هذا العام، والمرجح أن يكون آيفون 11، حيث تشير التقارير إلى أن يكون هناك تحديث جديد في تصميم شاشة الهاتف القادم من آبل، إلى جانب تحديثات متعلقة بتجربة التصوير على الهاتف المنتظر.

ثلاث كاميرات بترتيب غريب

وأشارت تسريبات جديدة نشرها المدون التقني المعروف على تويتر “@OnLeaks” إلى أن الكاميرا الخلفية للهاتف القادم من آبل ستحمل 3 عدسات تصوير، ولكن ترتيب تلك العدسات، كما كشفته الصور المسربة، يعكس شكلًا غريبًا لم يظهر من قبل، حيث إن إحدى العدسات الثلاث ليست في نفس جهة العدستين الثانيتين، ولكنها منفردة أسفل جزء الفلاش.

الغريب في الأمر أن طريقة ترتيب العدسات تعكس وجهة نظر مختلفة للشركة، خاصة وأنها كانت قدمت عدستين في هواتفها العامين الماضيين أسفل بعضهما البعض بمحاذاة واحدة، لذلك يبدو أن أبل تجهز لميزة جديدة ستفاجئ بها السوق التقني، وقد تكون متعلقة بفكرة الواقع المعزز AR.

“نوتش” أصغر

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه شركة AMS النمساوية عن توقعاتها لتصميم مختلف لشاشة آيفون القادم، حيث أشارت الشركة إلى أن آبل تمكنت من التوصل إلى مستشعرات جديدة للإضاءة المحيطة Ambient Light Sensor وكذلك مستشعر التقارب IR Proximity، بحيث يمكن تضمينها أسفل شاشة الهاتف من نوع OLED، وبالتالي سيكون من السهل تقليل حجم “النوتش”، وهو الجزء الأسود الذي تضع بداخله أبل في هواتفها بداية من آيفون إكس حتى أحدث هواتفها جميع مستشعراتها الأمامية من الكاميرا السيلفي وبقية المستشعرات.