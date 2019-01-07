بالفيديو.. تعرف على كل ما ستقدمه سامسونغ في معرض “CES 2019”

تستعد شركة سامسونغ لتقديم عدد من التقنيات المتطورة والمنتجات الجديدة في إطار معرض إلكترونيات المستهلكين (CES 2019) والذي سيقام في “لاس فيغاس” الأمريكية طوال الفترة بين 8 وحتى 12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

هاتف غالاكسي X

وكشفت شركة “سامسونغ” عن هاتفها القابل للطي لأول مرة في مؤتمر مطوريها (SDC 2018) في نوفمبر الماضي، حيث أشارت إلى أن الهاتف العملاق سيأتي بشاشة 7.3 بوصة، وسيكون مكونًا من شاشتين، بحيث عندما يتم طيهما على بعضهما البعض يتحول الجهاز العملاق لهاتف بشاشة 4.6 بوصة.

من المرجح أن يأتي ببطارية عملاقة 5000 مللي أمبير بحيث يتمكن من تشغيل هذا الكم من الشاشات، إلى جانب توقعات بقدومه بثلاث كاميرات خلفية.

وأشارت سامسونغ إلى أنها ستطرح منه مليون نسخة فقط بلونين الفضي والأسود وذلك باعتباره جهازًا جديدًا من نوعه، فيعتبر عينة تجريبية بتصميم مختلف عن الهواتف وأجهزة التابلت المتاحة في الأسواق حاليًا، كما أن سعره سيتجاوز 2500 دولار.

تلفزيونات وأجهزة منزلية

في هذا المعرض السنوي تعتاد “سامسونغ” على طرح أجيال جديدة من التلفزيونات المتطورة، وقد كشفت على هامش المؤتمر بالفعل، عن مفاجأة خاصة بدعم تلفزيوناتها الذكية موديلات 2018 و2019 لتشغيل خدمات “أبل” لبث المحتوى iTunes، كما أنه من المتوقع أن تخرج تلفزيونات سامسونغ الجديدة بميزة دعم تشغيل مساعد جوجل الذكي Assistant.

كما أن التوقعات تؤكد أن سامسونغ ستثري عائلة أجهزتها الذكية SmartThings بالعديد من تقنيات الأجهزة الجديدة التي ستضفي لمسة ذكية على حياتك داخل منزلك ومكان عملك.