بالفيديو.. تقنية جديدة تتيح توجيه أوامر صوتية للهاتف دون النطق بكلمة واحدة

طورت شركة “مايكروسوفت” تقنية جديدة تحمل اسم SilentVoice، تتيح للمستخدم أن يوجه أوامر صوتية لهاتفه دون نطق كلمة مسموعة واحدة، وفقًا لما نشره موقع “Futurism”.

وأطلقت “مايكروسوفت” على التقنية الجديدة اسم Ingressive Airflow، وهي تعتمد على طريقة حركة وتردد الهواء في مساره بين الرئتين والفم، بحيث أن حركة الهواء تتغير بحسب الكلمات التي ينطق بها المستخدم بشكل غير مسموع، ولكن ذلك سيتحقق من خلال تقريب الجهاز من الفم على مسافة 2 ملليمتر بحد أقصى.

وتعتبر فكرة تقريب الجهاز، والذي قد يكون هاتفك مثلًا، من فمك لهذه الدرجة أمرًا مثاليًا خاصة في الأماكن المزدحمة، وكذلك في مكان عملك، وبالتالي ستحمي خصوصيتك.

وبالتأكيد لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول إمكانية طرح تلك التقنية في جهاز يصل الأسواق قريبًا، خاصة وأننا اعتدنا أن تظل براءات الاختراع في الطور التجريبي لفترات طويلة، ولا تخرج بسهولة إلى أيدي المستخدمين.