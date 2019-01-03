هواوي تهنئ متابعيها بالعام الجديد بـ”فضيحة” (صورة)

هنأت شركة هواوي الصينية متابعيها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بالعام الجديد في آخر يوم من سنة 2018، ولكن نهاية التغريدة كانت غير سعيدة بالمرة، حيث اكتشف المتابعون أن التغريدة قادمة من هاتف آيفون.

وفقًا لما نشره موقع “كورياتايمز” الإخباري، فإن “اليوتويوبر” الشهير “MKBHD” رصد هذه الغلطة التي تعتبر فضيحة بالتأكيد، قبل أن تتمكن الشركة من اكتشاف الأمر ومسح التغريدة.

وتعتبر هذه الغلطة كبرى بالنسبة لهواوي، لأن الشركة الصينية تعتبر من أكثر الشركات سخرية من آبل وهواتفها الذكية، حتى أنها قامت العام الماضي بتوزيع عدد من أجهزة بنوك الطاقة على جمهور أبل المنتظر وصول هواتف آيفون “XS وXS Max وXR”، في حملة تسويقية ساخرة من صغر سعة بطاريات هواتف أبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت مجموعة من الشركات الصينية الأخرى، وعددها 20 شركة، نهاية العام الماضي حملة شرسة لمقاطعة هواتف أبل دعمًا لهواوي، وذلك ردًا على إلقاء القبض على مينج وانزهو، ابنة مؤسس هواوي في كندا بتهمة بعض المخالفات المالية، وتغريم الشركة 7.3 مليون دولار لإخلاء سبيلها.