هاتف أيفون الجديد سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد

توقع مختصون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هاتف آيفون الجديد، أو iPhone XI، سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد.

وأكد تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شركة هواوي المنافسة، التي تعد ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، قد تتبنى شيئًا مماثلًا لذلك.

ويستند التقرير إلى قيام سوني بزيادة إنتاج الجيل التالي من مستشعرات الكاميرا الخاصة بها، مع دعم أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد مع العملاء المحتملين مثل أبل التي تبدي اهتمامًا بهذا الأمر.

وتقوم شركة سوني بالفعل بتزويد أبل وغوغل وسامسونغ وغيرها بمستشعرات الكاميرات، ولكن هذا الجيل من مستشعرات الكاميرا ثلاثية الأبعاد سيعمل مع الكاميرات الأمامية والخلفية.

ويلمح تقرير بلومبيرغ إلى أن العديد من صانعي الهواتف الذكية سيتبنون كاميرا ثلاثية الأبعاد مماثلة في عام 2019، وأن سوني سوف تبدأ الإنتاج الضخم في أواخر الصيف لتلبية الطلب. وقد نُقل التقرير عن ساتوشي يوشيهارا، رئيس قسم أجهزة الاستشعار في شركة سوني، والذي أضاف أيضًا أن الأعمال التجارية ثلاثية الأبعاد تعمل بالفعل بشكل مربح.

وقال يوشيهارا: “لقد أحدثت الكاميرات ثورة في الهواتف، وبناءً على ما رأيته لديّ نفس التوقعات للكاميرات ثلاثية الأبعاد.. ستختلف السرعة باختلاف المجال، لكننا سنرى بالتأكيد تبني هذه الكاميرات”.

في حين لم يحدد يوشيهارا العملاء الفعليين، ولكن يضيف التقرير أن شركة هواوي تخطط لتزويد هواتفها الجديدة بكاميرات ثلاثية الأبعاد.