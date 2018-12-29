“واتس آب” يُعلن إدراج الإعلانات إلى “الدردشات” في 2019

أعلن نائب رئيس شركة “واتس آب“، كريس دانيلز، أنّ تطبيق المحادثات الفوري الشهير سيضيف الإعلانات التجارية إلى “الدردشات” في العام 2019، وذلك ليكون دخلًا أساسيًا لشركتهم، وفرصة لوصول شركات الأعمال إلى عملاء جدد عبر تطبيقهم.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، اليوم السبت، أنّ “إعلان دانيلز، يأتي بعد تضارب الأنباء ما بين النفي والتأكيد، حول إدراج الإعلانات عبر التطبيق”.

وكان المؤسس المشارك في الشركة، بريان أكتون، صرّح سابقًا عن إدراج الإعلانات عبر خاصية الحالة فقط العام المقبل.

ويُعد “واتس آب” تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم، حيث أجرى خلال العام الحالي وحده العديد من التغييرات مثل ميزة الملصقات والمكالمات الجماعية.