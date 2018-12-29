لأول مرة.. أوبو تطلق هواتف تدعم 10 مستويات من “الزوم”

كشف تسريب جديد نشره موقع “Ice Universe” عن قيام شركة أوبو الصينية بتطوير تقنية جديدة للتكبير خلال التصوير حتى 10 مستويات، وكل ذلك دون أن يفقد المستخدم الجودة من لقطاته وصوره المصورة، وبالتالي ستكون تلك التقنية ثورية، لأنها الأولى من نوعها في العالم.

وأشار التسريب، وفقًا لما نشره موقع إنديان إكسبرس، إلى أن “أوبو” ستقدم التقنية الجديدة خلال مؤتمر الموبايل في برشلونة MWC 2019 على متن هواتفها F19 وF19 برو، وبالتالي قد يصل خلال النصف الأول من العام المقبل للأسواق.

ويعد مؤتمر برشلونة للموبايل من الأحداث المفضلة لـ”أوبو” للكشف عن تقنياتها الجديدة دائمًا، حيث شهدت فعاليات الإصدارات السابقة من المؤتمر على مدار العامين الماضيين تقنيات الشحن السريع VooC والتكبير بخمسة مستويات 5X.

ومن المرجح أن تأتي الهواتف الجديدة بكاميرات ثلاثية العدسة، مما سيدعم إمكانية تقديم تلك الميزة بسهولة للمستخدمين، وبالتالي سيمكنهم ذلك من الحصول على دقة عالية للتصوير مع عمل “زوم” على اللقطات المراد تصويرها.