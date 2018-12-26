بمواصفات وتصميم جديدين.. “هواوي” تكشف عن هاتف “أونور فيو 20” (صور)

كشفت شركة هواوي عن هاتفها الجديد أونور فيو 20، بمواصفات مميزة، وتصميم جديد خصوصًا للشاشة التي جاءت من دون “نوتش”، حيث إن كاميرا السيلفي توجد في الزاوية اليسرى لواجهة الموبايل داخل زجاج الشاشة نفسها.

ويحمل الهاتف الجديد تصميم هاتف هواوي Nova 4 الذي أطلقته الشركة الأسبوع الماضي، وجاء الهاتف الجديد بشاشة قياسها 6.4 بوصة من نوع LCD بدقة وضوح FHD+، إلى جانب كاميرا سيلفي داخل الشاشة بدقة 25 ميغابكسل، ومعالج كيرن 980 ورامات 6 أو 8 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 جيغابايت.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بمستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميغابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب عدسة مميزة تساعد على تقديم ميزة TOF أو Time Of Flight وهي ميزة خاصة بالتقاط أبعاد مختلف العناصر ليتم صناعة مجسمات ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيتيح إمكانية الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز AR، بحيث يمكن للكاميرا التقاط أبعاد العناصر حتى مسافة متر واحد.

ويتميز الهاتف بنظام تبريد يحمل اسم The NINE، ويعتمد على نظام تبريد مكون من جزء هاردوير وآخر سوفت وير، فيما يعتمد نظام التبريد على أنبوبة مسؤولة عن توزيع الحرارة وطردها بعيدًا عن أجزاء الهاتف، وتوجيهها نحو منطقة مكونة من عدة طبقات من مجموعة من المعادن، والتي تقوم بدورها بامتصاص تلك الحرارة.

أما على مستوى “السوفت وير” فإن الهاتف يعمل بنظام تبريد بالذكاء الاصطناعي AI Smart Cooling والذي يقوم بتحليل ما يقوم به الهاتف ويبدأ في وضع توقعات خاصة ما قد يؤدي إلى رفع حرارة الهاتف، وبالتالي يقوم بتوجيه أوامر لنظام التشغيل لتطوير طريقة إداراته للمهام التي ينجزها الهاتف للحفاظ على حرارته منخفضة والحفاظ على أدائه.

وزودت هواوي الهاتف الجديد بتقنيات مميزة لتقديم تجربة رائعة مع الاتصالات سواء عبر شبكة الموبايل أو شبكات الواي فاي، حيث إن الهاتف يحمل ثلاث شرائح متخصصة في التقاط الشبكات اللاسلكية، إحداها في ظهر الهاتف.

وفي حال كان المستخدم يلعب أو يشاهد فيديو ويحمل الهاتف بشكل أفقي ويديه تغطيان شريحتي الشبكة أعلى وأسفل الجهاز، يظل الاتصال بالشبكة مستمرًا وقويًا، إلى جانب ميزة Link Turbo التي تتيح للهاتف التبديل بين الاتصال بشبكات الموبايل والواي فاي، اعتمادًا على طبيعة المهمة التي يرغب الهاتف في إنجازها وكذلك قوة الاتصال المقدم من كل منهما، بحيث يحصل المستخدم دائمًا على أفضل اتصالٍ بالإنترنت.

وتدعم بطارية الهاتف سعة 4000 مللي أمبير، وتتميز بخاصية الشحن السريع، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف فور طرحه في الأسواق بحيز سعري 500 دولار، وسيتم الكشف عن الهاتف في لندن خلال حفل يوم 22 يناير من العام المقبل.