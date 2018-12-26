10 مزايا رائعة لم تعد موجودة في “آيفون”.. تعرف عليها (صور)

مع تطور التكنولوجيا وإضافة شركة أبل للمزايا، يجري الاستغناء عن بعض المزايا الأيقونية التي عشقها المستخدمون، حيث كشف موقع “تك رادار” أبرز 10 مزايا ألغيت من الآيفون على مر السنين:

تنسيق الأيقونات

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2012 في نظام iOS 6

كان تنسيق الأيقونات المهندم المعروف بـ “سكيومورفيزم” Skeuomorphism من الخصائص المميزة للآيفون في سنواته الأولى.

موصل الـ 30 سنًا

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2011 في نظام آيفون 4S

قبل التطور الذي أدى للشحن اللاسلكي بفترة اعتمدت الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بشركة أبل على موصل ذي 30 سنًا لتوصيل الجهاز بالسماعات أو الحاسوب.

الجسم البلاستيكي

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2013 في نظام iPhone 5C

قبل الزجاج اعتمدت “أبل” على البلاستيك كمادة رخيصة وخفيفة الوزن وسهلة التشكيل في صناعة أجسام هواتفها الذكية.

تطبيق مركز الألعاب

ظهرت في عام 2010 في نظام iOS 4.1، وكان آخر ظهور في عام 2015 في نظام iOS 9

ومكّن هذا التطبيق المستخدمين من التنافس مع الأصدقاء لمعرفة من يمكنه تحقيق أكثر الإنجازات في الألعاب.

الجسم الألومنيوم

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2016 في iPhone 7 و7 Plus

وأثارالألومنيوم إعجاب مستخدمي الأيفون لصلابته ومظهره الأنيق، ولكن “أبل” استبدلته بالزجاج.

مقبس سماعة الرأس

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2016 في نظام iPhone 6S و6 S Plus

واستغنت “أبل” عن مقبس سماعة الرأس واستبدلته بالسماعات اللاسلكية، بعد أشهر من التنويه والتشويق.

زر الصفحة الرئيسية

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2015 في آيفون 6S

شغل الزر المادي للصفحة الرئيسية مساحة داخلية كبيرة سعت أبل لتوفيرها في عام 2016، وطرحت نوعًا جديدًا من أزرار الصفحة الرئيسية.

زر الصفحة الرئيسية الحساس للمس

ظهرت في عام 2016 في نظام iPhone 7، وكان آخر ظهور في عام 2017 في نظامي iPhone 8 و8 Plus

واستبدلت “أبل” المفتاح الحساس للمس بعد عام واحد من طرحه، بالنظام القائم على الإيماءات.

البصمة

ظهرت في عام 2013 في نظام iPhone 5S، وكان آخر ظهور في عام 2017 في نظامي iPhone 8 و8 Plus

ولم تكن “أبل” أول من يطرح ميزة البصمة في الهاتف الذكي، ولكنها كانت أول من أتقنها.

النتوءات الضخمة

ظهرت في عام 2007 في نظام iOS 1، وكان آخر ظهور في عام 2017 في نظامي iPhone 8 و8 Plus

مثل زر الصفحة الرئيسية كانت البروز النتوءات أعلى وأسفل شاشة الجهاز من المزايا الرمزية في آيفون لسنوات قبل أن تتخلى عنها الشركة حديثًا.