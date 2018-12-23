“أبل”: انحناء جهاز “آيباد برو” يتوافق مع معايير الجودة بالشركة (فيديو)

رد نائب مدير قطاع الأجهزة في شركة “أبل“، دان ريتشيو، على شكوى أرسلها له أحد مستخدمي جهاز “آيباد برو” الأحدث، والمتعلقة بحصوله على الجهاز وهو منحنٍ بمجرد إخراجه من علبته.

وقال ريتشيو، إن “الجهاز يتوافق مع أعلى معايير الجودة حاليًّا داخل الشركة”، وذلك بعد اعتراف الشركة بأن جهازها ينحني بالفعل.

وأشار دان، في رده إلى أن “الشركة رفعت من معدل الأمان بالنسبة لاستقامة الجهاز الجديد، إذ تم خفض الحد المسموح به للانحناء إلى 400 ميكرون، أي ما يساوي 0.5 ملليمتر”، مؤكدًا أن “لا قلق على سلامة الجهاز في الاستخدام اليومي حتى إذا كان يعاني من هذا الانحناء”.

يُذكر أن قناة اليوتيوب الشهيرة JerryRgEverything، نشرت مقطع فيديو مصورًا يوضح انحناء جهاز “آيباد” الجديد بسهولة بالغة.

وكانت شركة “أبل”، أصدرت بيانًا رسميًّا منذ أيام، هو الأول من نوعه بشأن مسألة الانحناء، قالت فيه، إن “السبب الرئيس وراء فكرة انحناء الجهاز يرجع إلى مشكلة في تبريد هيكل الجهاز المتداخل بين المعدن والبلاستيك خلال عملية التصنيع”، مؤكدة أن “الأمر لن يضر بالجهاز خلال الاستخدام اليومي”.