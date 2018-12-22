شركة أمريكية تلجأ لـ”التحايل” لترويج خدمة “5G” (صورة)

أعلنت شركة AT&T الأمريكية لخدمات شبكات المحمول، استبدال علامة شبكة “LTE 4G” التي تظهر على بعض الهواتف الذكية في السوق الأمريكية، بعلامة “E 5G”.

وبحسب ما نشرهُ موقع “ماشبل” التقني، وصفت الشركة إجراءها بـ”الخطوة الانتقالية”، لترويج خدمات الجيل الخامس للمستخدمين.

وتتيح الخدمة الجديدة ظهور علامة “E 5G”، التي يرمز حرف “E” فيها إلى “Evolution”، على بعض هواتف أندرويد التي تدعم شبكات الجيل الرابع.

وانتقد بعض المستخدمين الإجراء الجديد، معتبرين أنه “مضلل”، وذلك لصعوبة التفريق بين الجيل الرابع والخامس من خدمات الإنترنت، على الرغم من أن الشركة الأمريكية أكدت أن السرعة النظرية لـ”E 5G”، ستكون 400 ميجابت في الثانية الواحدة، بينما في الحقيقة هي 40 ميجابت في الثانية الواحدة.

يذكر أن شركة AT&T، قامت بنفس الإجراء من قبل عندما غيرت علامة شبكة 3G إلى 4G، دون أي اختلاف في طبيعة سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت على الهواتف الذكية.