ألمانيا تحظر بيع هواتف “آيفون”

قضت محكمة ألمانية بحظر بيع بعض هواتف “آيفون” في متاجر شركة “أبل” الأمريكية الـ15 داخل الحدود الألمانية.

وبينت المحكمة أن قرارها جاء “بسبب احتواء الهواتف على مجموعة من المكونات الداخلية التي هي محل نزاع قضائي بين أبل وشركة كوالكوم، حيث تقاضي الثانية عملاق الهواتف الذكية بتهمة انتهاكها بعض براءات اختراعها في تصنيع هواتفها” وفقًا لما نشره موقع “انديان اكسبريس”.

وينص قرار المحكمة على “ضرورة وقف بيع هواتف آيفون من الإصدار 7 إلى إكس في السوق الألمانية، ولكن لن يتم التنفيذ اللحظي لهذا القرار إذا أقامت الشركة طلب استئناف النظر في القضية من جديد، خاصة أن كوالوم تطالب الآن بتعويض 668.4 مليون يورو، أي ما يعادل 765 مليون دولار”.

وأدانت شركة “إنتل”، في بيان رسمي، الدعاوى القضائية التي تلاحق بها كوالكوم شركة أبل حول العالم، محاولة حظر بيع هواتفها في كل مكان.