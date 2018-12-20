شركة “آبل” تثير الجدل باعترافها ببيع آيباد مشوّه (صورة)

أصدرت شركة أبل جهاز “آيباد برو” iPad Pro في تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في سهولة انحناء الجهاز تحت الضغط.

بعد أن وردت الكثير من التقارير حول مشكلة انحناء الجهاز، أكدت الآن، شركة أبل أن بعض أجهزتها اللوحية الصادرة في 2018 بها انحناء طفيف في هيكلها الألومنيوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقول أبل، إن “هذا التشوّه في جسم الجهاز هو أحد الآثار الجانبية العادية لعملية التصنيع، ولا ينبغي أن يؤثر على أدائه”.

وأوضحت الشركة، أن “الانحناء الطفيف في هيكل الجهاز لن يزداد سوءًا مع مرور الوقت، ولا تعتبره عيبًا”، مشيرة إلى أنه “يرجع إلى عملية تبريد مكونات الأيباد التي تشمل الألمنيوم والبلاستيك”.

وتؤثر هذه المشكلة على جهاز “آيباد برو” الذي يبلغ حجمه 11 بوصة ويكلف 799 دولارًا، و”آيباد برو” 12.9 بوصة، والذي قد يصل سعره إلى 1899 دولارًا.