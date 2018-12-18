“فيسبوك” يطلق 3 مزايا جديدة لاستخدام الكاميرا في “ماسنجر”

أطلق موقع “فيسبوك” تحديثًا جديدًا لخدمته للتراسل الفوري “ماسنجر”، يركز بالكامل على تقديم مزايا جديدة للمستخدمين في استخدام الكاميرا، إذ تسعى جميعها نحو تشجيع المستخدمين على تبادل الصور والمقاطع المصورة مع أصدقائهم في المحادثات، وكذلك داخل ميزة القصص المصورة Stories.

وتتمثل المزايا الجديدة، بحسب ما نشره موقع “إنجادجيت” التقني، في 3 أوضاع جديدة للتصوير بالكاميرا داخل التطبيق، سواء في المحادثات أو في Stories.

ومن بين الأوضاع الجديدة، التصوير “السيلفي”، والذي يسمح للمستخدم أن يلتقط صورة لنفسه، وبمجرد أن ترصد الكاميرا وجه المستخدم تقوم فورًا بتمويه خلفيته، بحيث يصبح التركيز بالكامل في الصورة على وجه المستخدم.

أما الوضع الجديد الثاني فهو AR Sticker، ويتيح للمستخدم التقاط الصور الخاصة به مع إضافة الملصقات Stickers إلى الصور وكأنها جزء من اللقطة الأصلية، كما هي الحال مع لعبة Pokemon Go، إذ يحلل تطبيق الكاميرا تكوين الصورة وأبعادها، بحيث يتمكن من إضافة الملصق الذي يختاره المستخدم بطريقة منطقية مناسبة لتكوين المشهد الذي يصوره.

ويأتي الوضع الثالث والأخير ضمن التحديث Boomerang، ويعتمد على تصوير فيديو قصير، والذي يبدأ في تشغيل نفسه مرارًا وتكرارًا بشكل أوتوماتيكي، وهو مأخوذ من “إنستغرام“.

يُذكر أن التحديث الجديد بدأ في الوصول إلى هواتف المستخدمين على مستوى العالم اعتبارًا من يوم الإثنين، وسيصل للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.