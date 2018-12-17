تعرّف على مواصفات أول هاتف يحمل كاميرا داخل الشاشة من هواوي (فيديو)

كشفت شركة هواوي عن هاتفها الجديد “Nova 4” بتقنيات تظهر لأول مرة في الأسواق، ما يعزز من منافسة الشركة في سوق الهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة “6.4” بوصة بدقة “2310*1080” بكسل من نوع “LCD”، إذ إن الكاميرا السيلفية توجد داخل الشاشة نفسها من الطرف الأيسر لها، ودقتها “25” بوصة.

ويعمل الهاتف بمعالج هواوي الخاص “كيرن 970″، وذاكرة داخلية “128” جيجابايت، وذاكرة عشوائية “8” جيجابايت، كما يعمل ببطارية “3750” مللي أمبير، ويدعم ميزة الشحن السريع.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف، هناك مستشعر للبصمة، وبجانبه هناك كاميرا خلفية بثلاث عدسات، فالكاميرا الرئيسية دقتها “48” ميجابكسل، وتعمل من خلال مستشعر تصوير سوني “IMX586”.

وسيكون “Nova 4” أول هاتف في العالم يستعمل هذا المستشعر، وهناك عدسة ثانية “16” ميجابكسل بزاوية تصوير، والثالثة دقتها “2” ميجابكسل ومخصصة لالتقاط عمق ميدان الصورة لتنتج صورًا بوضع “البورتريه”.

ويبلغ سعر الهاتف 3399 يوان صيني، أي ما يُعادل 490 دولارً أمريكيًا، وهناك إصدار بكاميرا خلفية رئيسية 20 ميجابكسل فقط وسعره 3099 يوان، أي ما يساوي 450 دولارًا.