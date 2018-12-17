تسريبات تكشف تصميم شاشة هواوي P30 Pro

كشف تقرير جديد نشره موقع”LetsGoDigital” عن تصميم هاتف هواوي المقبل “P30 pro” والمتوقع وصوله في الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت التسريبات، وفقًا لما نقله موقع انديان إكسبريس، إلى أن شاشة الهاتف الجديد ستأتي بتصميم نوتش “قطرة الندى” “DewDrop” الدائري الصغير، وسيكون بكاميرا سيلفي ثلاثية العدسات.

أما على الجانب الخلفي للهاتف فتقع الكاميرا الخلفية بمستشعر سوني الجديد “IMX607” بدقة وضوح 38 ميغابكسل وستأتي بأربع عدسات.

كما سيعمل الهاتف بمعالج كيرن 980 المزود بوحدة خاصة للمعالجة العصبية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت.

ومن المنتظر أن تطلق هواوي هاتفها “نوفا 4″ اليوم الاثنين، و”أونور ڤيو 20” بتصميم كاميرا سيلفي مختلف داخل الشاشة نفسها، ليكونا أول هواتف هواوي التي تنافس تصميم هاتف سامسونغ غلاكسي “A8s” الجديد.