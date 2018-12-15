جلاكسي S10 سيقتبس من “هواوي” ميزة جديدة

كشف تقرير جديد نشره موقع “جيزمودو” التقني، عن قدوم هواتف سامسونج الجديدة جلاكسي S10 بميزة جديدة خاصة بشحن الهواتف الأخرى، من خلال وضعها على الجانب الخلفي لتلك الأجهزة لاسلكيًا.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة تحاول تقديم الميزة الجديدة، والتي ستحمل اسم “PowerShare”، على متن هواتفها الجديدة، حيث سيأتي جلاكسي S10 بثلاثة إصدارات مختلفة، وهي S10 لايت وS10 وS10 بلس، بحيث تتمكن من منافسة غريمتها الصينية هواوي، والتي قدمت الميزة بالفعل على هواتفها “Mate 20 Pro” هذا العام.

وسيكون على سامسونج، تقديم بطاريات عملاقة على هواتفها لتنجح في تقديم الميزة الجديدة، لأن سعة الـ3000 مللي أمبير التي اعتادت سامسونج طرح هواتفها بصحبتها لن تفي بغرض الميزة الجديدة أبدًا، فهي لن تكفي استخدام هاتف واحد، وبالتالي لن تتمكن من دعم شحن هاتف آخر.

وأوضح تقرير جديد نشرته شركة بحثية، أن الهاتف القابل للطي الذي تطوره سامسونج، ويحمل اسم جلاكسي اكس، سيحمل بطارية عملاقة 6000 مللي أمبير، وذلك في صورة بطاريتين منفصلتين كل منهما يختص بتشغيل شاشة من شاشتي الهاتف، واللتين ستظهران عندما يتم فرده بشكل كامل ليكونان شاشة كبيرة 7.2 بوصة، وتعتبر هذه السعة من البطاريات كافية تمامًا لدعم ميزة شحن الهواتف الأخرى لاسلكيًا.