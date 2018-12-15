تقرير: هاتف سامسونغ القابل للطي سيأتي ببطارية عملاقة

كشف تقرير جديد نشرته شركة “CGS-CIMB” للخدمات البحثية، عن مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي، والذي يحمل اسمًا كوديًا “Galaxy X”، والمرجح أن يصل الأسواق جنبًا إلى جنب مع هاتفها جلاكسي S10 فبراير 2019.

وأوضح التقرير، وفقًا لما نشره موقع “أندرويد أند مي”، أن “الهاتف القابل للطي سيحمل بطارية عملاقة 6000 مللي أمبير، وذلك في صورة بطاريتين منفصلتين كل منهما يختص بتشغيل شاشة من شاشتي الهاتف، واللتين ستظهران عندما يتم فرده بشكل كامل ليكونا شاشة كبيرة 7.2 بوصة”.

وأشارت الشركة كذلك إلى أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج سناب دراجون 855 من كوالكوم، والذي يتوفر في معظم الهواتف الرائدة هذا العام، وبالتالي قد يتساءل البعض إلى أي حد قد يصل سعر الهاتف؟

ووفقًا للتوقعات الأخيرة، سيكون السعر مقابل ما يفوق 1500 دولار.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة هاتفها القادم الجديد غلاكسي S10، والذي سيؤرخ لعيد الميلاد العاشر لعائلة هواتف غلاكسي S، في 20 فبراير 2019، أي قبل أسبوعين تقريبًا من انطلاق فعاليات مؤتمر برشلونة للموبايل MWC” 2019″.