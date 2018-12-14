تسريبات تكشف مواصفات وموعد هاتف جلاكسي “S10” المنتظر

كشفت تسريبات جديدة نشرها موقع “Gizmodo UK” التقني البريطاني، معلومات جديدة حول هاتف سامسونغ جلاكسي S10، المتوقع أن يتم إطلاقه في حفل تقيمه الشركة يوم 20 فبراير المقبل.

وأوضحت التسريبات أن الهاتف سياتي في ثلاثة إصدارات وهي جلاكسي S10 لايت وS10 و S10 بلس وستتنوع الإصدارات الثلاثة من حيث حجم الشاشة وخيارات الذاكرة الداخلية.

ويأتي الهاتف S10 لايت بشاشة حجمها 5.8 بوصة، بينما S10 ستكون شاشته بحجم 6.1 بوصة وسيكون الإصدار البلس بشاشة حجمها 6.4 بوصة، أما على مستوى الذاكرة الداخلية، فسيأتي الإصدار اللايت بخيار 128 جيجابايت بينما سيأتي S10 بخيار 256 جيجابايت، أما الإصدار البلس فسيكون بخيارات 128 جيجابايت و512 جيجابايت 1 تيرابايت.

كما تضمنت التسريبات توقعات حول أسعار الهواتف، حيث سيأتي هاتف اس 10 لايت بسعر 699 جنيهًا إسترلينيًا للإصدار الـ128 جيجا بايت، أما S10 فسيأتي بسعر 799 للإصدار الـ256 جيجا بايت، والإصدار البلس فسيكون بسعر 899 لسعة 128 جيجابايت و1099 لسعة 512 جيجابايت و1399 للسعة 1 تيرابايت.