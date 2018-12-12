تعرف على نسخة ماكلارين من هاتف OnePlus 6T الأرخص من أيفون XS

انضمت شركة “ون بلس” OnePlus إلى فريق شركة ماكلارين McLaren لإطلاق نسخة فاخرة من هاتفها الذكي OnePlus 6T.

تم الكشف عن نسخة OnePlus 6T McLaren في حدث خاص بمقر شركة ماكلارين لصناعة السيارات.

وقال بيتي لاو الرئيس التنفيذي لشركة “ون بلس”: “إن نسخة OnePlus 6T McLaren مدهشة.. تم تصميمها بدقة عالية وتقنية جديدة لم نستخدمها من قبل، إنه أسرع وأحدث جهاز على الإطلاق.. إنها بداية شراكة مثيرة مع ماكلارين تمنح الناس شعورًا بالسرعة والأداء الفائقين”.

التصميم

يتميز هذا الهاتف الذكي بلون برتقالي، والذي يتنقل حول الحافة السفلية للجهاز قبل أن يتحول إلى اللون الأسود.

يعتمد النموذج الموجود أسفل الزجاج الخلفي للهاتف على ألياف الكربون الخاصة بشركة ماكلارين والموجودة في سيارات ماكلارين منذ العام 1981.

وحتى الصندوق الذي يأتي فيه الهاتف الذكي تم إعطائه تحديثًا فاخرًا يتضمن شعار شركة ماكلارين بألياف الكربون.

كما يأتي الهاتف الذكي مع كتاب يحتفي بتاريخ الشركتين، يطلق عليه اسم “تحية إلى السرعة”.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينج: “إن نسخة OnePlus 6T McLaren تمثل تعاون خاص بين ماكلارين و”ون بلس”.

وأضاف: “المنتج النهائي هو عبارة عن جهاز يحقق أداء لم يسبق له مثيل من قبل”.

الميزات الرئيسية

الميزة الجديدة الأكثر إثارة هي Warp Charge 30، وهي معيار شحن ون بلس الجديد.

وتأخذ هذه الميزة الشحن إلى مستوى جديد، حيث توفر طاقة اليوم خلال 20 دقيقة فقط من الشحن.

وأفضل ما في الأمر هو أن هذا الشحن السريع لا يولد أي حرارة إضافية، لذلك لا داعي للقلق بشأن انفجار البطاريات!.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى للهاتف القدرة على تصوير الأفلام بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وذلك بفضل ذاكرة وصول عشوائي هائلة تبلغ 10 غيغابايت.

السعر

يبلغ سعر الهاتف 649 جنيهًا إسترلينيًا (699 دولاراً أمريكياً) وبالمقارنة، فإنه أرخص من هاتف أيفون XSالذي يبلغ سعره 999جنيهًا إسترلينيًا.