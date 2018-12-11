ميزة جديدة.. “إنستغرام” يتيح لمستخدميه الدردشة الصوتية (فيديو)

أتاح تطبيق “إنستغرام” ميّزة جديدة، من شأنها أن تمكّن المستخدمين من الدردشة الصوتية بسهولة، في حين زود التطبيق، النسخة الأحدث بميزة دردشة صوتية مشابهة لتلك المتوافرة بالفعل في تطبيقات مثل: “واتساب”، “فيسبوك”، و”ماسنجر”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه “بعد تحديث التطبيق يجد المستخدم أيقونة مايكروفون في صفحة الدردشة، التي يضغط عليها لبدء تسجيل مقطع صوتي قصير يظهر في المحادثة على شكل موجة صوتية ليتمكن الطرف المستقبل من الاستماع إليها”.

وحدَّد “إنستغرام” طول الرسالة الصوتية الأقصى بدقيقة واحدة فقط، وتعمل الميزة في المحادثات الفردية والجماعية أيضًا، ليتمكَّن كل مشترك ضمن المجموعة من سماع الرسائل الصوتية وإرسالها.

وعلى غرار “واتساب” و”ماسنجر“، فإن الرسائل الصوتية توفر طريقة أسهل للتواصل أثناء انشغال اليدين في القيادة أو أداء مهام مشابهة مثلًا، كما إنها تمكّن المستخدمين غير القادرين على القراءة والكتابة من التواصل فيما بينهم دون الحاجة لإجراء مكالمة فيديو مكلفة.