تعرف على أحدث تسريبات غالاكسي S10 (صورة) 

تجري شركة سامسونغ تجارب على تصميم هاتفها غالاكسي S10 القادم، حيث خرجت للنور صورة جديدة تكشف تصميمًا مختلفًا لشاشة الهاتف المنتظر.

وتقع عدسات الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة، دون وجود “نوتش” ولكنها داخل الشاشة نفسها، وهذا هو التصميم الذي ستعتمد عليه الشركة الكورية الجنوبية مع هاتفها القادم وهو Infinity-O الذي أعلنت عنه كتصميم مختلف لشاشات الهواتف خلال مؤتمرها SDC 2018 الشهر الماضي.

ووفقًا لما نشره المدون التقني، إيفان بلاس، عبر حسابه على “تويتر”، فإن الإصدار “البلس” من موبايل S10 سيحمل عدستي كاميرا داخل زجاج الشاشة، بعكس الكاميرا المفردة التي ستأتي داخل شاشة كل من S10 وS10 لايت، ولكن وفقًا للتسريبات فإن الإصدار “البلس” سيتميز بـ4 عدسات للكاميرا الخفية، بينما الآخران سيحملان 3 كاميرات فقط.

وسيؤرخ هاتف غالاكسي S10 العيد العاشر لوجود عائلة هواتف سامسونغ الرائدة غالاكسي S في السوق التقنية، وبالتالي تحاول الشركة أن تقدم معه أقصى ما لديها من تقنيات متطورة، بحيث تتمكن من إبهار الجمهور، كما فعلت غريمتها الدائمة آبل مع هاتفها آيفون إكس العام الماضي.

وتشير الصورة إلى أن الشركة قد تقوم بوضع مستشعرات الكاميرا أعلى منتصف الشاشة بدلًا من وضعها في إحدى زوايا منحنيات الهاتف، كما أوضحت التسريبات السابقة، ولكن في الحالتين ستعتمد الشركة على نفس التقنية HIAA، أو Hall In Active Area، والتي تعبر عن وجود فتحة دائرية مفرغة داخل شاشة عاملة بشكل كامل، دون الحاجة لاستخدام مبدأ “النوتش” في التصميم، والذي اتبعته معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية في 2018، وذلك اتباعًا لخطوات آبل مع هاتفها آيفون إكس.

ومن المتوقع أن تكشف شركة سامسونغ عن هاتفها المنتظر، خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي الغالب سيتم رفع الستار عنه رسميًا في فعاليات مؤتمر الموبايل السنوي ببرشلونة MWC 2018.