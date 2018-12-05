سامسونغ تشتري صورًا لإقناع المستخدمين بجودة كاميرات هاتفها الجديد (صورة)

وضعت شركة سامسونغ نفسها في موقف محرج للغاية بسبب بعض نماذج الصور الملتقطة بكاميرا هاتفها الجديد غلاكسي A8 Star، حيث تبين أن الشركة تستخدم مجموعة من الصور التي قامت بشرائها لتوضح مدى قوة كاميرات هاتفها.

ووفقًا لما نشره موقع سام موبايل، فإن المصورة Dunja Djudjic قامت بالتقاط عدد من الصور لنفسها وعرضتها للبيع على موقع EyEm، وبعد أن تمت أكثر من عملية شراء اطلعت على المشترين، لتكتشف أن شركة سامسونغ ماليزيا كانت أحد المشترين.

وأثير فضول دونغا لتعرف فيما استخدمت صورتها، وتبين أن الأمر متعلق بقيام الشركة بعرض صورتها ضمن الصفحة الرسمية للهاتف على موقع الشركة، باعتبار أن تلك الصور ملتقطة بالهاتف، والتي توضح أنه قادرعلى التقاط درجة عالية من عمق ميدان اللقطة، ما يساعد على تمويه الخلفية وفصلها عن عناصر الصورة الرئيسية بدقة عالية.

ويبدو أن سامسونغ تواجه مشاكل كبيرة مع التسويق وإدارة قنواتها الترويجية، حيث إن قنوات الشركة على التواصل الاجتماعي في السعودية ونيجيريا قد ارتكبت خطأً فادحًا فيما يخص التغريد من هاتف آيفون بتغريدات ترويجية لهواتف سامسونغ.