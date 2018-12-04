تقرير يكشف عن “صدمة” لعشاق “آيفون”

كشف تقرير، يوم الثلاثاء، أن هواتف آيفون لن تدعم تقنية الجيل الخامس الجديدة التي ستطلقها شركات مثل EE و”فودافون” و”ثري”، خلال العامين المقبلين.

وقال تقرير وكالة “بلومبيرغ”، إن “شركة آبل لن تنتج هاتفًا قادرًا على استخدام تقنية الجيل الخامس حتى عام 2020، عندما تطلق مجموعة هواتف آيفون جديدة في صيف ذلك العام”، وهذا يعني أن العديد من الأشخاص لن يشاهدوا أجهزة آيفون تدعم شبكة الجيل الخامس حتى عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن “هذا سيعطي سامسونغ السبق في مجال هواتف الجيل الخامس، وربما اقتطاع جزء من حصة شركة أبل في السوق”.

وأضاف أنه “مع ذلك لن يكون لمعظم الناس حاجة في الاندفاع نحو اقتناء الهواتف التي تدعم الجيل الخامس، حيث ستطلق شركة EE تقنية الجيل الخامس في 16 مدينة في المملكة المتحدة خلال عام 2019، في حين من غير المحتمل إطلاق “فودافون” و”ثري” لهذه التقنية قبل عام 2020″.

وتابع أنه “بينما تعد شبكة الجيل الخامس المستخدمين ببعض المزايا الرائعة، فإن الحقيقة هي أن معظم الناس يهتمون بمكاسب السرعة”.