“سوني” تطور هاتفًا شفافًا قابلًا للطي (صورة)

تعمل شركة “سوني” على تطوير هاتف ذكي شفّاف، ثنائي الجوانب، وقابل للطي، وفقًا لبراءة اختراع تم نشرها أخيرًا.

وتصف براءة اختراع الهاتف، التي تم تقديمها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مايو/ أيار، ولكن تم نشرها أخيرًا فقط، 6 أوضاع عرض مختلفة، 3 منها في الأمام ومثلها في الخلف.

وتتضمن هذه الأوضاع أوضاعًا شفافة وشبه شفافة وغير شفافة، والتي يمكن للمستخدم التبديل بينها متى يشاء.

وللمزيد من الإثارة، تتضمن براءة الاختراع رسمًا لهاتف ذكي قابل للدحرجة.

ويبدو أن “سوني” لديها الكثير من خطط الأعمال المرحة، لكنها لم تعلق حتى الآن على هذه الخطط.