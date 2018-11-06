مشكلة غريبة تصيب شاشات هواوي Mate 20 Pro (صورة)

فوجئ عدد من مستخدمي هاتف هواوي Mate 20 Pro بمشكلة غريبة في شاشات هواتفهم، حيث إنهم لاحظوا وجود خطوط خضراء حول إطار الشاشة نفسها.

ووفقًا لما نشره موقع إنديان اكسبريس، فإن المستخدمين يواجهون تلك المشكلة الغريبة على هواتف هواوي عند استخدامها في أماكن مظلمة تمامًا، أو عند وضع خلفيات داكنة أو سوداء اللون على هواتفهم.

تتمثل تلك المشكلة الغريبة في احتراق بعض بيكسلات الشاشة Display bleeding، ما يتسبب في اختفاء بعض البيكسلات وانطفائها، وعملية اختراق لتلك البيكسلات.

وقد اعترفت الشركة الصينية بالمشكلة، مؤكدة أنها تحدث بسبب تصميم شاشات هاتفها الجديد والذي يتسم بوجود حواف منحنية على أطراف شاشة الهاتف، وقد أشارت التوقعات إلى أن شاشات الهواتف المتضررة من تصنيع شركة LG Display.

ونصحت الشركة الصينية جميع المتضررين بالتوجه إلى وكلائها المعتمدين أو فروعها لحل تلك المشكلة، في حال كانت تعيق المتضرر عن استخدام هاتفه بشكل طبيعي